بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر

سمر العشري

بعد تصريحات الفتنة والهزيان التى أطلقها أمير قطر تميم بن حمد، بضرورة التعامل مع إيران، وكون إسرائيل دولة صديقة وأن حماس الممثل الشرعى للفلسطينيين، شارك هاشتاج "تميم اتفضح وخاف" قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.

قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعى تويتر فى مصر

وكتب أحد المشاركين فى الهاشتاج: "أعتقد أن كده خلاص وجود تميم أصبح مسألة وقت، أبوس إيدك يا ريس اقطع العلاقات أنت وحكام الخليج خلينا نخلص بقى"، فيما شارك آخر بتغريدة "نظرة عينيه والسيسى بيقول كلمته عن الدول الراعية للإرهاب كانت نظرة عين حرامى جزم ممسوك يوم الجمعة فى الحسين".

فيما كتب أحد المشاركين "لو تصريحات تميم بن موزة أمير قطر كذب يبقى المفروض لو هو راجل يطلع يقول ملناش علاقة بإسرائيل، ويقول إيران أعداء الإسلام"، بينما كتب آخر "بيقولك الموقع اتهاك طب ما تيمو ماتهاك من زمان وهو صغير".

بينما كتب نجدى السبعى أحد المشاركين بالهاشتاج "بتجيبو الكلام لنفسكو ليه، يا متعلمين يا بتوع المدارس"، ونشرت رغدة السعيد صورة ساخرة وكتبت "تميم وهو بيظبط منظره بعد التصريحات".

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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