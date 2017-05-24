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وكالة الأنباء القطرية تثير ضجة بنقل تصريحات خطيرة لأمير قطر وسكاي نيوز والعربية تنقلها بمجرد نشرها ومسئولين قطريون ينفون ويؤكدون إختراق الوكالة

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وكالة الأنباء القطرية تثير ضجة بنقل تصريحات خطيرة لأمير قطر وسكاي نيوز والعربية تنقلها بمجرد نشرها ومسئولين قطريون ينفون ويؤكدون إختراق الوكالة وكالة الأنباء القطرية تثير ضجة بنقل تصريحات خطيرة لأمير قطر وسكاي نيوز والعربية تنقلها بمجرد نشرها ومسئولين قطريون ينفون ويؤكدون إختراق الوكالة

نقلت وكالة الأنباء القطرية”قنا” تصريحات منسوبة لأمير قطر اليوم، وأثناء حضوره حفل تخريج الدفعة الثامنة من مجندي الخدمة الوطنية في ميدان معسكر الشمال، هاجم فيها والإمارات والبحرين وطالبهم فيها بمراجعة مواقفهم المناهضة والعدائية لقطر، موضحاً أن اعتبار الإخوان المسلمين وحركة حماس وحزب الله منظمات ارهابية لا يحق معه لأحد أن يتهمنا بدعم الارهاب.

كما هاجم أمير قطر في التصريحات المنسوبة له دونالد ، مؤكداً أنه يواجه مشاكل قانونية في بلاده، كما أشار إلى أن هناك دول جوار لقطر تحقد عليها وتطمع فيها، كما أضاف أنه لا مشاكل من تكوين علاقات قوية مع إيران بصفتها دولة اسلامية كبيرة.

وقد نقلت قناة سكاي نيوز العربية المحسوبة على الإمارات ونقلت منها قناة العربية نت المحسوبة على تلك التصريحات، بعد دقيقة واحدة من نشرها على الوكالة القطرية، إلا أن الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام نفى تماماً تلك التصريحات، مؤكداً اختراقق موقع الوكالة القطرية ونسب تصريحات غير صحيحة لأمير قطر.

وأضاف أن السلطات القطرية سوف تفتح تحقيق مباشر في هذا الأمر لتعرف الحقيقة ولتحاسب المتورط في هذا الشأن، أما محطة وصال الفضائية القطرية فقد توجهت باتهام مباشر لقناة سكاي نيوز العربية بوقوفها خلف ذلك الاختراق، وذلك لسرعة نقلها للخبر بمجرد نشره وقبل تنبه السلطات القطرية للاختراق وقيامها بحذفه، ونفيها له كما أن القناة لم تحذف الخبر حتى الآن من صفحتها على تويتر ولم تعتذر عن نقله.

جدير بالذكر أن التصريحات انتشرت بقوة في الخليج لدرجة أن كلمة”وكالة الأنباء القطرية”، قد احتلت المركز الأول في البحث في معظم دول الخليج وعلى رأسها السعودية.

 

 

المصدر : مصر فايف

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