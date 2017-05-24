ننشر صورة "الفعل الفاضح" الذي ارتكبه خالد علي في الطريق العام وتسبب في حبسه

سمر العشري

أمرت نيابة الدقي بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، بحجز المحامي خالد علي 24 ساعة على ذمة التحريات في اتهامه ب "فعل فاضح" بعد رفع يديه بإشارة "المسيئة" عقب حكم "تيران وصنافير".

ومثل "علي" أمام أحمد ثروت مدير نيابة الدقي، وتمت مواجهته بالتهام المنسوب إلية، ورفض المحامي الإجابة على الأسئلة الموجهة له من قبل النيابة العامة، مرددًا في كافة اجاباته: "التزم الصمت"، كما واجهته النيابة بالصور التي يظهر فيها رافعًا يده بالإشارة "المسيئة" فرفض التعليق عليه مؤكدًا رفضه الإجابة.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار عبد الله المهدي رئيس نيابة الدقي لـ "خالد علي" تهمة ارتكاب فعل فاضح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وعرضه صباح اليوم، التالي رفقة التحريات.

وكشفت التحقيقات أن المحامي سمير صبري المحامي تقدم بلاغًا ضد خالد علي يتهمه بالإشارة بعلامات "المسيئة"، وطالب بالتحقيق معه بتهمة الاساءة للدولة، والقضاء فأمرت النيابة العامة، وأمرت بقرارها السابق .

المصدر : الموجز

شبكةعيونالإخبارية

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