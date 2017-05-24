بالفيديو || كاميرا المراقبة تُظهر حيلة شيطانية جديدة ومبتكرة لسرقة الأطفال في الـ«سوبر ماركت»

انتشرت في الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة حالات خطف الأولاد والبنات، حيث يكون ذلك بغرض الحصول على الأعضاء البشرية أو طلب الفدية من الأهل أو جرائم أخرى، ومازال هؤلاء المجرمين يبتكرون الحيل من أجل الحصول على هؤلاء الأطفال.

حيث أنه في الغالب تلجأ تلك العصابات على هؤلاء الأطفال في المناطق المزدحمة جداً أو الأماكن المهجورة، وذلك من أجل الانفراد بالطفل، حيث حذر أحد النشطاء من حيلة شيطانية جديدة ابتكرها اللصوص.

نشر احد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يدعى “حمزة” عبر صفحته على موقع التواصل ” فيس بوك” مقطع فيديو في سوبر ماركت، وذلك أثناء الزحام الشديد ومحاولة اختطاف طفل من أمه، حيث أوضحت كاميرا المراقبة وجود الطفل بجوار امه في بداية الأمر.

واظهر الفيديو سيدة تتحدث مع الأم لجذب انتباهها، وغي هذه اللحظة تقوم البنت الصغيرة بسحب الطفل والخروج به من السوبر ماركت دون شعور الأم، ولكنه من حسن حظ السيدة انتبهت وأخذت طفلها وخرجت على الفور من المحل.