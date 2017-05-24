أخبار عاجلة

بالفيديو || خالد الجندي لفنان مشهور: «المجاهر بالمعصية لا يستحق الشفقة» -
بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء -
استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

بالفيديو || كاميرا المراقبة تُظهر حيلة شيطانية جديدة ومبتكرة لسرقة الأطفال في الـ«سوبر ماركت»

Google+ Print
بالفيديو || كاميرا المراقبة تُظهر حيلة شيطانية جديدة ومبتكرة لسرقة الأطفال في الـ«سوبر ماركت» بالفيديو || كاميرا المراقبة تُظهر حيلة شيطانية جديدة ومبتكرة لسرقة الأطفال في الـ«سوبر ماركت»

انتشرت في الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة حالات خطف الأولاد والبنات، حيث يكون ذلك بغرض الحصول على الأعضاء البشرية أو طلب الفدية من الأهل أو جرائم أخرى، ومازال هؤلاء المجرمين يبتكرون الحيل من أجل الحصول على هؤلاء الأطفال.

حيث أنه في الغالب تلجأ تلك العصابات على هؤلاء الأطفال في المناطق المزدحمة جداً أو الأماكن المهجورة، وذلك من أجل الانفراد بالطفل، حيث حذر أحد النشطاء من حيلة شيطانية جديدة  ابتكرها اللصوص.

نشر احد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يدعى “حمزة” عبر  صفحته على موقع التواصل ” فيس بوك” مقطع في سوبر ماركت، وذلك أثناء الزحام الشديد ومحاولة اختطاف طفل من أمه، حيث أوضحت كاميرا المراقبة وجود الطفل بجوار امه في بداية الأمر.

واظهر الفيديو سيدة تتحدث مع الأم لجذب انتباهها، وغي هذه اللحظة تقوم البنت الصغيرة بسحب الطفل والخروج به من السوبر ماركت دون شعور الأم، ولكنه من حسن حظ السيدة انتبهت وأخذت طفلها وخرجت على الفور من المحل.

 

 

 
 
المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
تعرف علي الزيادة فى المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية للعام الدراسى الجديد 2017-2018

تعرف علي الزيادة فى المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية للعام الدراسى الجديد 2017-2018

بالفيديو || خالد الجندي لفنان مشهور: «المجاهر بالمعصية لا يستحق الشفقة»

بالفيديو || خالد الجندي لفنان مشهور: «المجاهر بالمعصية لا يستحق الشفقة»

بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء

بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء

بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا

بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا