بالفيديو || «السيسي يغضب».. إعلامي شهير يخرج عن صمته ويكشف للمرة الأولى عن تهديد شديد اللهجة واجراء حاسم من الرئيس ضد هؤلاء

سمر العشري

كشف الإعلامي “عمرو أديب”، عن عدة مفاجآت تخرج للإعلام المصري للمرة الأولى، تتعلق بتهديدات وُجهت للرئيس “عبدالفتاح السيسي”، ورد الفعل الحاسم من رئيس الجمهورية، ضد هذه التهديدات، خلال كلمته التي ألقاها، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات بمحافظة دمياط.

وأكد “أديب”، خلال برنامج “كل يوم” المذاع عبر فضائية ON E، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة شديدة اللهجة لـ”الحرامية” بأنه لا يخشى مقاومتهم، مردفاً: “رسالة الرئيس هي لا يهمني اسمك ولا عنوانك”.

وأشار “أديب”، إلى وجود بعض الناس فى مصر في مراكز قوى، وأن الذين استولوا على أراضي الدولة أرسلوا تهديدات مباشرة لـ” السيسي”، مؤكدين أن استرداد الدولة الأرض التي استولوا عليها لن يمر بسلام ودونه الموت.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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