بالفيديو || طالب بالمرحلة الإعدادية يعذب كلب بطريقة وحشية جدا .. ووالده : "ابني بيخاف من القطط" !

سمر العشري

تدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لطالب بالمرحلة الإعدادية، يدعى احمد ويبلغ 14 عامًا، قام بتعذيب كلب بطريقة وحشية وجنونية، بدلا من الرعاية والاهتمام به، حيث يظهر في الفيديو شاب يقف بجواره ولم يحاول منعه من أذية الكلب.

ومن جانبه، قال صلاح عبد العزيز والد الشاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش على فضائية المحور ببرنامج 90دقيقة: “بعتذر للإنسانية كلها، وابني بيخاف من القطة بس صاحبه اللي خلاه يعمل كده”.

وتابع كلامه:

“أول مرة أشوف ابني ماسك كلب، وإحنا مش كده أبدًا ونعرف ربنا، ومش هسيب ابني وهعاقبه”، وأحد عايز يعاقب ابني بأي عقاب أنا موافق عليه ومش هنسى ضرب الكلب حتى موتي”.

ولقت تلك الواقعة ردود أفعال واسعة من الأهالي والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وافق البعض على رد فعل الشاب، مبررين دفاعه عن نفسه من الكلب، بينما البعض الأخر استنكر فعلته مطالبين بحبس الطالب معذب الكلب جراء ما فعله.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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