بالفيديو || رسالة السفير البريطاني لجميع المصريين بعد حادث «مانشستر» الإرهابي

سمر العشري

قال ” جون كاسن” السفير البريطاني في مصر موجهاً رسالة شكر للشعب المصري والحكومة المصرية، وذلك على تعاطفهم مع الحادث الأليم بـ” مانشستر” والذي وقع أمس في الدولة البريطانية.

واضاف السفير البريطاني من خلال لقائه مع برنامج ” كل يوم ” والمذاع على قناة” أون تي في ” الفضائية المصرية، قائلاً: ” رأينا تعاطف وتضامن المصريين وملايين المصريين والبريطانيين يتعاطفون مع بعضهما، وهذا دليل على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين” على حد قوله.

وأشار” كاسن” مجدداً الشكر للحكومة المصرية على إعلانها التضامن مع التفجيرات التي حدث امس الاثنين في الدولة البريطانية، مؤكداً انه لا توجد شماته في الموت في أي مكان، مؤكداً على أنهم سوف يتصدون بكل قوة لمن يرحض على العنف أو الإرهاب والكراهية، مشيراً أن الدولة البريطانية سوف تتغلب على حادث ” مانشستر”.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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