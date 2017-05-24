أخبار عاجلة

بالفيديو || خالد الجندي لفنان مشهور: «المجاهر بالمعصية لا يستحق الشفقة» -
بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء -
استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

بالفيديو || رسالة السفير البريطاني لجميع المصريين بعد حادث «مانشستر» الإرهابي

Google+ Print
بالفيديو || رسالة السفير البريطاني لجميع المصريين بعد حادث «مانشستر» الإرهابي بالفيديو || رسالة السفير البريطاني لجميع المصريين بعد حادث «مانشستر» الإرهابي

قال ” جون كاسن” السفير البريطاني في موجهاً رسالة شكر للشعب المصري والحكومة المصرية، وذلك على تعاطفهم مع الحادث الأليم بـ” مانشستر” والذي وقع أمس في الدولة البريطانية.

واضاف السفير البريطاني من خلال لقائه مع برنامج ” كل يوم ” والمذاع على قناة” أون تي في ” الفضائية المصرية، قائلاً: ” رأينا تعاطف وتضامن المصريين وملايين المصريين والبريطانيين يتعاطفون مع بعضهما، وهذا دليل على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين” على حد قوله.

وأشار” كاسن” مجدداً الشكر للحكومة المصرية على إعلانها التضامن مع التفجيرات التي حدث امس الاثنين في الدولة البريطانية، مؤكداً انه لا توجد شماته في الموت في أي مكان، مؤكداً على أنهم سوف يتصدون بكل قوة لمن يرحض على العنف أو الإرهاب والكراهية، مشيراً أن الدولة البريطانية سوف تتغلب على حادث ” مانشستر”.

 

المصدر : مصر فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
تعرف علي الزيادة فى المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية للعام الدراسى الجديد 2017-2018

تعرف علي الزيادة فى المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية للعام الدراسى الجديد 2017-2018

بالفيديو || خالد الجندي لفنان مشهور: «المجاهر بالمعصية لا يستحق الشفقة»

بالفيديو || خالد الجندي لفنان مشهور: «المجاهر بالمعصية لا يستحق الشفقة»

بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء

بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء

بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا

بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا