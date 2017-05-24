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زوج يفضح علاقة غير شرعية بين زوجته "مقدمة " برنامج "طبخ" ومخرج البرنامج بفضائية شهيرة

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زوج يفضح علاقة غير شرعية بين زوجته "مقدمة " برنامج "طبخ" ومخرج البرنامج بفضائية شهيرة زوج يفضح علاقة غير شرعية بين زوجته "مقدمة " برنامج "طبخ" ومخرج البرنامج بفضائية شهيرة

حرر مدير مطعم أحد الشركات الكبرى، بلاغاً بقسم شرطة مدينة نصر أول اتهم فيه زوجته "س.ع" 33 سنة، والتى تعمل مذيعة وتقدم أحد البرامج الخاصة بالطبخ على أحد القنوات الفضائية الشهيرة بالزنا، مع مخرج البرنامج التى تعمل به، وقيد المحضر 10780 سنة 2017 جنح مدينة نصر أول.
 
وذكر محرر البلاغ، فى دعواه أنه اكتشف وجود علاقة جنسية بين زوجته وبين مخرج البرنامج التى تقدمه على أحد القنوات الفضائية الشهيرة، بعدما فحص هاتفها المحمول وتبين من خلال المكالمات الهاتفية التى جرت بينهما، اتفاقهما على اقامة علاقة جنسية، وقدم "فلاشة" تحتوى على نص المكالمات؛ لارفاقها بمحضر التحقيق، وباشرت النيابة التحقيقات.

 

 

المصدر : اليوم السابع

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