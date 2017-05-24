«فيات» تطور «500L» قبل طرح نسخة 2018

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تعكف شركة "فيات" الإيطالية، على إدخال بعض التطويرات الهامة لسياراتها الكروس أوفر "500L” الشهيرة، وذلك قبل طرح النسخة الجديدة الخاصة بعام 2018.

وحسب موقع "أوتو بلوج"، فإن السيارة المدمجة لا تزال تحتاج إلى تطوير واضح على مستوى الشكل، حتى بعد قيام الشركة الإيطالية بتعديلها بشكل واضح.

وتعكف الشركة الإيطالية على تطوير إصداراتها التي تنتمي لطراز السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV” و"كروس أوفر"، لا سيما بعد ارتفاع الطلب على هذا النوع بشكل واضح خلال الآونة الأخيرة في العديد من الأسواق العالمية.