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حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: قضية مهنية تتبنّاها أو تشارك الزملاء هدفًا تلاحقه، وتتحمس لمشروع وتسعى إليه وتؤدي دور المقنع والمؤثر

عاطفياً: واجه من تحب بمشاعرك ولا تؤجل الموضوع أكثر من اللازم لأن المشاعر قد تخف

صحياً: أنت تتمتع بإرادة صلبة وتقرر التخلص من الوزن الزائد ووضع حد لشراهتك المفرطة

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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