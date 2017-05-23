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بالفيديو || رد السيسي على مقولة «الناس مش هتحبك ولا هتنتخبك»

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بالفيديو || رد السيسي على مقولة «الناس مش هتحبك ولا هتنتخبك» بالفيديو || رد السيسي على مقولة «الناس مش هتحبك ولا هتنتخبك»

في افتتاح عدد من المشروعات القومية المصرية بمحافظة دمياط تكلم مع الحاضرين موجها كلامة للشعب المصري بجميع طوائفه عامة ومنتقديه خاصة ،  بأن غلاء الأسعار أمرًا واقعيا وحتميا ، لكنه أكد أنه لن يترك الفقراء وأنه دائمًا بجوارهم لايجاد العيشة المناسبة والمسكن الذي يناسب آدمية المواطن وأنه يهتم بالعائلات خاصة الأطفال الذين يجب أن تعمل وكل أفراد المجتمع على بذل كل الجهد حتى يعيشوا بشكل يليق مع تطلعاتهم وادميتهم .
وأضاف السيسي أن التغيير للافضل لابد أن يكون له ثمن لأن التغيير لن يأتي ببساطة ولكن هناك معاناة سوف يتكبدها المواطنون ، وما نفعله اليوم كان لابد أن يتم فعله من قبل وترك لسنين طويلة .
وردًا على كلام بعض منتقديه بأن ما يعانيه الشعب  سوف يفقده شعبيته وأنه سوف يفقد حب الناس وقد لا ينتخبه الكثير منهم ، بأنه يعمل بجد و اجتهاد لأجل رفع شأن هذا البلد وأن هذا العمل لن يتم بالعواطف ، ولكن هناك بعض الخطوات والقرارات التي لابد من اتخاذها الآن ولا يمكن تأجيلها ، وقد يعاني منها الأفراد الآن إلا أنها ستؤتي ثمارها غدًا .

 

المصدر : فايف

 
 

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