محافظ السويس وقائد الجيش الثالث يفتتحان منفذ الجيش بسوق المثلث

السويس - حسام الدين أحمد:

افتتح اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، رافقه اللواء أ. ح محمد رأفت الدش، قائد الجيش الثالث الميداني، منفذ بيع الجيش الثالث للسلع الغذائية، بأسعار مخفضة بسوق المثلث النموذجي، وذلك تيسيرًا على المواطنين في رمضان.

ويقدم المنفذ الجديد، الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع التموينية والرمضانية، بأسعار أقل من نظيرتها بالأسواق ولدى التجار.

وعقب ذلك، تفقد اللواء حامد، واللواء الدش، معرض "أهلاً رمضان" بأرض المعارض، والذي نظمته الغرفة التجارية في السويس، بالتنسيق مع مديرية التموين، وبالتعاون مع شركات القطاعين العام والخاص الذين وفرا المواد الغذائية والسلع التموينية ومستلزمات رمضان.

وفي الإطار ذاته، وجه محافظ السويس، بضرورة عرض السلع بأسعار مخفضة بالمعارض والمجمعات الاستهلاكية، ومتابعة أسعار المنتجات قبل وبعد الخصم، والتأكد من جودتها، للتخفيف عن كاهل المواطنين.