أخبار عاجلة

بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء -
استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ السويس وقائد الجيش الثالث يفتتحان منفذ الجيش بسوق المثلث

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ السويس وقائد الجيش الثالث يفتتحان منفذ الجيش بسوق المثلث (1)محافظ السويس وقائد الجيش الثالث يفتتحان منفذ الجيش بسوق المثلث (1)

محافظ السويس وقائد الجيش الثالث يفتتحان منفذ الجيش بسوق المثلث (2)محافظ السويس وقائد الجيش الثالث يفتتحان منفذ الجيش بسوق المثلث (2)

محافظ السويس وقائد الجيش الثالث يفتتحان منفذ الجيش بسوق المثلث (3)محافظ السويس وقائد الجيش الثالث يفتتحان منفذ الجيش بسوق المثلث (3)

محافظ السويس وقائد الجيش الثالث يفتتحان منفذ الجيش بسوق المثلث (4)محافظ السويس وقائد الجيش الثالث يفتتحان منفذ الجيش بسوق المثلث (4)

محافظ السويس وقائد الجيش الثالث يفتتحان منفذ الجيش بسوق المثلث (5)محافظ السويس وقائد الجيش الثالث يفتتحان منفذ الجيش بسوق المثلث (5)

محافظ السويس وقائد الجيش الثالث يفتتحان منفذ الجيش بسوق المثلث (6)محافظ السويس وقائد الجيش الثالث يفتتحان منفذ الجيش بسوق المثلث (6)

محافظ السويس وقائد الجيش الثالث يفتتحان منفذ الجيش بسوق المثلث (7)محافظ السويس وقائد الجيش الثالث يفتتحان منفذ الجيش بسوق المثلث (7)

السويس - حسام الدين أحمد:

افتتح اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، رافقه اللواء أ. ح محمد رأفت الدش، قائد الجيش الثالث الميداني، منفذ بيع الجيش الثالث للسلع الغذائية، بأسعار مخفضة بسوق المثلث النموذجي، وذلك تيسيرًا على المواطنين في رمضان.

ويقدم المنفذ الجديد، الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع التموينية والرمضانية، بأسعار أقل من نظيرتها بالأسواق ولدى التجار.

وعقب ذلك، تفقد اللواء حامد، واللواء الدش، معرض "أهلاً رمضان" بأرض المعارض، والذي نظمته الغرفة التجارية في السويس، بالتنسيق مع مديرية ، وبالتعاون مع شركات القطاعين العام والخاص الذين وفرا المواد الغذائية والسلع التموينية ومستلزمات رمضان.

وفي الإطار ذاته، وجه محافظ السويس، بضرورة عرض السلع بأسعار مخفضة بالمعارض والمجمعات الاستهلاكية، ومتابعة المنتجات قبل وبعد الخصم، والتأكد من جودتها، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا

بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 23-5-2017 مع أسامة كمال "رفع فوائد البنوك وتأثيره على الأسعار والموازنة"

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 23-5-2017 مع أسامة كمال "رفع فوائد البنوك وتأثيره على الأسعار والموازنة"

أسعار العملات اليوم الاربعاء 24 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الاربعاء 24 مايو 2017 في بنك مصر

هل أخطأ «أبوالمعاطي» عندما طالب «السيسي» بتأجيل رفع الأسعار؟.. برلمانيون يجيبون

هل أخطأ «أبوالمعاطي» عندما طالب «السيسي» بتأجيل رفع الأسعار؟.. برلمانيون يجيبون