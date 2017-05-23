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بالفيديو.. ردود فعل ساخرة بعد "صفع" ميلانيا يد ترامب

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بالفيديو.. ردود فعل ساخرة بعد "صفع" ميلانيا يد ترامب بالفيديو.. ردود فعل ساخرة بعد "صفع" ميلانيا يد ترامب

مصراوي Masrawy

دونالد وميلانيا

كتبت-نرمين الجلاد

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لـ "ميلانيا" زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظهرت فيه ترفض الإمساك بيد زوجها فور وصولهما تل أبيب.

وأظهر المقطع، ترامب وهو يمد يده نحو زوجته ميلانيا محاولا إمساك يدها ولكنها أبعدت يده بشكل أثار استغراب الملايين من المشاهدين.

وبعد انتشار مقطع الفيديو على "فيسبوك" تداول رواده تعليقات ساخرة من ترامب وداعمة لقوة ميلانيا وكانت من أبرزها:

"الست هتفضل ست مهما اعتلت المناصب 

من يُسئ معاملتها لا تقدره سراً و علانيه حتي ولو كان بين الخلق اعلاهم ومن يُحسن معاملتها تضعه تاج علي رأسها حتي وإن كان وسط الخلق ادناهم"

وأخري "تجاهل بتجاهل "

"اتقي شر الحريم اذا غضبت" 

"تقريبا سمعوها فالسعوديه اغنية اخيرا اتجرأت"

 

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مصراوي Masrawy

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