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غدًا- "جيم" سامية علوبة يفتتح فرعًا جديدًا بالمعادي.. والحصص بالمجان

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مصراوي Masrawy

غدًا- جيم سامية علوبة يفتتح فرعًا جديدًا بالمعادي.. والحصص بالمجان (1)غدًا- جيم سامية علوبة يفتتح فرعًا جديدًا بالمعادي.. والحصص بالمجان (1)

غدًا- جيم سامية علوبة يفتتح فرعًا جديدًا بالمعادي.. والحصص بالمجان (2)غدًا- جيم سامية علوبة يفتتح فرعًا جديدًا بالمعادي.. والحصص بالمجان (2)

غدًا- جيم سامية علوبة يفتتح فرعًا جديدًا بالمعادي.. والحصص بالمجان (3)غدًا- جيم سامية علوبة يفتتح فرعًا جديدًا بالمعادي.. والحصص بالمجان (3)

غدًا- جيم سامية علوبة يفتتح فرعًا جديدًا بالمعادي.. والحصص بالمجان (4)غدًا- جيم سامية علوبة يفتتح فرعًا جديدًا بالمعادي.. والحصص بالمجان (4)

غدًا- جيم سامية علوبة يفتتح فرعًا جديدًا بالمعادي.. والحصص بالمجان (5)غدًا- جيم سامية علوبة يفتتح فرعًا جديدًا بالمعادي.. والحصص بالمجان (5)

غدًا- جيم سامية علوبة يفتتح فرعًا جديدًا بالمعادي.. والحصص بالمجان (6)غدًا- جيم سامية علوبة يفتتح فرعًا جديدًا بالمعادي.. والحصص بالمجان (6)

كتب- مصراوي:

تفتتح الأربعاء صالة مدربة اللياقة البدنية سامية علوبة فرعًا جديدًا لها بالمعادي، الذي سيشهد احتفالات كبيرة، وتقدم هدية للحضور إمكانية ممارسة التمرينات في هذا اليوم مجانًا، بالإضافة إلى وجود هدايا ومسابقات.

يذكر أن "جيم" سامية علوبة لديه 6 فروع في المعادي، وفروع أخرى بمدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد والمهندسين، وتقدم صالة الرياضة خدماتها للمسنين والبالغين والأطفال، كما أن لـ "علوبة" الأكاديمية الخاصة بها يتم تدريس كورسات خاصة بالصحة واللياقة البدنية، وتم افتتاح أول مركز لـ علوبة في منذ 35 عامًا.

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