أخبار عاجلة

بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء -
استشاري مخ وأعصاب يكشف كيف أصيب "طفل أكتوبر" بطلقة مجهولة.. ويحذر من إطلاق المقذوفات لأعلي -
بالفيديو || السيسي ينفعل على نائب طالبه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء: انت مين؟ .. ادرسوا المواضيع كويس وبعدين اتكلموا -
بالصور || «تميم اتفضح وخاف» هاشتاج يتصدر تويتر بعد تصريحات أمير قطر -
هجمة إلكترونية تضرب قطر في أميرها.. وتُحرج خارجيتها -
مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك -
فيديو| شادي الغزالي حرب: خالد علي صداع في رأس النظام -
فيديو| حقوقي: اتهام خالد علي بارتكاب فعل فاضح يمنعه من «الرئاسة» -
محافظ قنا: إزالة 733 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة -
قطر تتراجع عن سحب سفيرها من مصر ودول خليجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

ميناء الزيتيات يستقل 5 آلاف طن بوتاجاز من السعودية

Google+ Print
ميناء الزيتيات يستقل 5 آلاف طن بوتاجاز من السعودية ميناء الزيتيات يستقل 5 آلاف طن بوتاجاز من السعودية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

صرح المتحدث الإعلامى باسم هيئة موانىء البحر الأحمر ملاك يوسف، بأن ميناء الزيتيات استقبل السفينة "جيناجاز" وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وقال في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن ميناء سفاجا استقبل السفينة "إدفو" وعلى متنها 63 ألف طن قمح واردة من روسيا لصالح هيئة السلع التموينية حيث تقوم الجهات المعنية بالميناء بالإجراءات اللازمة نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها.

شاهد أيضا

وأضاف إن الميناء استقبل العبارة "القاهرة" وعلى متنها 1181 راكبا و 70 سيارة ..بينما غادرته السفينتان عمان، و بوسيدون وعلى متنيهما 224 راكبا و 127 شاحنة و 4 سيارات.

وتابع أن ميناء نويبع استقبل السفينتين "آيلة"، و "سينا" وعلى متنهم 1014 راكبا، ومنهم 136 معتمرا و 3 حافلات للعمرة، و17 برادا، و7 سيارات نقل ثقيل "تريلا" و 7 سيارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قطر تنفي سحب سفرائها من مصر والسعودية والكويت والبحرين والإمارات

قطر تنفي سحب سفرائها من مصر والسعودية والكويت والبحرين والإمارات

السعودية: وفاة الأمير عبد الله بن فيصل

السعودية: وفاة الأمير عبد الله بن فيصل

ترامب: زيارتي لإسرائيل والسعودية كانت عظيمة

ترامب: زيارتي لإسرائيل والسعودية كانت عظيمة

ميناء الزيتيات يستقل 5 آلاف طن بوتاجاز من السعودية

ميناء الزيتيات يستقل 5 آلاف طن بوتاجاز من السعودية