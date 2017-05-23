ميناء الزيتيات يستقل 5 آلاف طن بوتاجاز من السعودية

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صرح المتحدث الإعلامى باسم هيئة موانىء البحر الأحمر ملاك يوسف، بأن ميناء الزيتيات استقبل السفينة "جيناجاز" وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وقال في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن ميناء سفاجا استقبل السفينة "إدفو" وعلى متنها 63 ألف طن قمح واردة من روسيا لصالح هيئة السلع التموينية حيث تقوم الجهات المعنية بالميناء بالإجراءات اللازمة نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها.

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وأضاف إن الميناء استقبل العبارة "القاهرة" وعلى متنها 1181 راكبا و 70 سيارة ..بينما غادرته السفينتان عمان، و بوسيدون وعلى متنيهما 224 راكبا و 127 شاحنة و 4 سيارات.

وتابع أن ميناء نويبع استقبل السفينتين "آيلة"، و "سينا" وعلى متنهم 1014 راكبا، ومنهم 136 معتمرا و 3 حافلات للعمرة، و17 برادا، و7 سيارات نقل ثقيل "تريلا" و 7 سيارات.