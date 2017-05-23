بالصور| تفاصيل مقتل شاب مصري بطريقة بشعة أمام خطيبته على يد 4 بريطانيين في لندن.. وسبب صادم وراء الواقعة!!

شيماء مصطفى

في واقعة مأساوية، اهتمت وسائل الاعلام الإيطالية، بنبأ مقتل شاب مصري يحمل الجنسية الإيطالية، على يد 4 شباب بريطانيين ما بين 14 إلى 19 عاماً، داخل موقف للسيارات بأحد المراكز التجارية بالعاصمة البريطانية لندن طعناً بالسكين.

تفاصيل مقتل الشاب المصري بلندن

وأفادت التقارير الإخبارية، بان مقتل الشاب المصري، حسام على عيسي 20 عاما، جاء بسبب قيامه بالنظر إلى الشباب البريطانيين نظرة لم تعجبهم فقاموا بالشجار معه، وكان الشاب المصري بصحبة خطيبته أثناء خروجه من السينما، حيث يعيش فى مدينة داغينهام شرق لندن منذ حوالي عام، حيث يعمل بأحد المطاعم هناك.

وأشارت الصحافة الإيطالية، الى أن الشاب كان بصحبة خطيبته التي تدعي سلمي بيغوم إنجليزية من أصل بنغالي وتعيش في لندن، وبعد خروجه وجد نفسه محاطا بأربعة شباب بريطانيين وكونوا حلقة حوله، واعتدوا عليه بالركلات واللكمات، ليسقط طريحاً بعدها على الأرض.

وأضافت المصادر، بان الشبان الأربعة، لم يكتفوا بذلك، بل أخرج احدهم سكينا وقام بتسديد طعنات للشاب المصري، الذي تم نقله إلى المستشفى وتوفي بعد ساعة فقط من الواقعة، فيما هرب المعتدون من مكان الواقعة .

الافراج مبدئياً عن قتلة حسام عيسى

وتمكنت الشرطة البريطانية من التوصل للجناة عن طريق كاميرات المراقبة وتم اعتقال 2 منهم بتهمة القتل، والإفراج عن 2 قصر لحين وقوفهما أمام محكمة خاصة، وقد أصيبت خطيبة الشاب المصري حسام بحالة من الصدمة والتي تدرس بالجامعة التي كان من المفترض أن يدرس فيها حسام العام المقبل بعد أن قدم أوراقه بها.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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