علامات مبكرة للسرطان يتجاهلها 90% من الأشخاص

شيماء مصطفى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"برايت سايد" 7علامات مبكرة للسرطان يتجاهلها 90% من الأشخاص وهى تشمل الآتى:

1. أورام الجلد :

تعتبر علامة على سرطان الجلد أو الثدى، وتشمل الأعراض الأخرى كتل صلبة فى الصدى أو الإبطين وتهيج وطفح جلدى مجهول السبب لا يرتبط بالطعام أو الحساسية وظهور قرح .

2.السعال المستمر :

السعال المستمر واحد من أعراض مرض بالرئة مرتبطة بأعراض أخرى مثل انخفاض الشهية وفقدان الوزن المفاجئ ويمكن أن يسبب سرطان الرئة سعال دم وضيق فى التنفس.

3.حكة الجلد :

فى معظم الحالات لا يرتبط الطفح الجلدى بالأورام، لكن الأورام الرحمية تسبب حكة تناسلية وبالجلد.

4.تغييرات بوظيفة الأمعاء:

فقد يسبب مرض بالأمعاء دم فى البراز وإفرازات مخاطية .

5.سرطان الكلى:

يرتبط مع العديد من الأعراض الأخرى مثل الدم عند التبول وارتفاع ضغط الدم وألم فى الكلى وضعف مزمن.

6.فقدان الوزن المفاجئ:

من الممكن أن تكون علامة على سرطان المعدة فى مراحل مبكرة وأيضا وجود فقر دم وصعوبة فى الهضم وتشعر دائما أن بطنك ممتلئة بالطعام عند تناولك كميات صغيرة.

7.أما بالنسبة لأعراض سرطان الحنجرة ترتبط بصعوبة فى التنفس وبحة فى الكلام ورائحة فم كريهة وسعال دم .

وتابع التقرير أن هذه الملاحظات لا يمكن تشخيصها بنفسك، لأنها يمكن أن تكون مرتبطة بأمراض أخرى إذا كنت تلاحظها بشكل متكرر فلا تتجاهلها ومن الضرورى استشارة الطبيب.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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