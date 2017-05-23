4 أعراض مبكرة تنذر بإصابتك بتليف الكبد

شيماء مصطفى

الكبد هو مفتاح الحياة ، وإذا أصابه المرض يخسر الإنسان صحته وربما حياته.

تقول الدكتورة هند الباشا استشاري الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي ، هناك عدة أعراض مبكرة تنذر بإصابة الإنسان بتليف الكبد ، يجب الانتباه لها والكشف فورًا عند ملاحظتها :

- انتفاخ البطن ، ويحدث ذلك لتضخم الكبد واحتباس السوائل في منطقة البطن ، كما أن ارتفاع نسبة الزلال بسبب الخلل الوظيفي الذي يحدث للكبد يؤدي إلى تورم البطن بل والجسم كله.

- تغير لون البول إلى الأصفر الغامق ، وذلك نتيجة أن الكبد غير قادر على التخلص من الإفرازات عن طريق الكلى ، مما يؤدي لتغير لون البول.

- الإصفرار ، حيث يتغير لون الجلد والعين إلى اللون الأصفر وذلك لارتفاع نسبة مادة الصفراء بالدم.

- ألم في الجانب الأيمن من البطن ، لا تسكنه المسكنات فيتجه المريض إلى الطبيب ليكتشف اصابة الكبد بالتليف

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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