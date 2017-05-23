10 فوائد في تناول لب البطيخ المحمص «الخامسة مفاجأة»

كشفت الدكتورة صفاء الحناوي، استشاري التغذية، إن "لب البطيخ المحمص يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، مما يستوجب تناول حفنة منه بحجم الكف يوميًا".
وعرضت أهم فوائد لب البطيخ كالتالي:
- يحتوي على نسبة عالية من عنصر الحديد الذي يعمل على علاج الأنيميا
- يحتوي على عناصر غذائية تقوي العظام والعضلات والأسنان
- تناول لب البطيخ يوميًا يرفع مناعة الجسم ويحمي من خطر الإصابة بالأمراض المعدية
- يحافظ على صحة القلب ويحمي الشرايين من خطر الانسداد
- لب البطيخ يعالج العقم عند النساء والرجال وذلك برفع الخصوبة لديهما
- يقوي الجهاز العصبي ويحسن من أدائه ويحمي ويعالج التهابات الأعصاب
- مقوي عام لجسم الإنسان ويمنحه الحيوية والنشاط
- يحتوي لب البطيخ المحمص على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعطي إحساسًا طويلًا بالشبع وبالتالي يساعد على فقد الوزن
- لب البطيخ المحمص يجعل مستوى السكر بالدم مضبوط
- يسرع من عمليات التمثيل الغذائي، مما يمنح الجسم الصحة والعافية ويساعد ذلك أيضًا على فقد الوزن
المصدر : صدى البلدإعلان - Ads إعلان - Ads