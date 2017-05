ننشر الصورة الأولي لجهاز الأشعة الذي «شفط» مريضة مستشفى بنها الجامعي.. والتفاصيل الكاملة للحادث

شيماء مصطفى

تسببت الحادثة التي تعرضت إليها مريضة داخل مستشفي بنها الجامعي سخط وغضب كبير من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت المريضة إلى شفط داخل جهاز الأشعة، خلال إجراء أشعة لها، وتجدر الإشارة إلي أنه تم فتح تحقيق عاجل في الواقعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور يسرى السعيد، مدير المستشفى الجامعي، أنه تم إجراء عملية جراحية للمريضة، مؤكدا أن حالتها الصحية مستقرة، وأن المريضة تتلقي الرعاية الكاملة داخل قسم المخ والأعصاب بالمستشفي، مؤكدا أن المستشفى الجامعي ببنها يستقبل من 1000 إلى 1200 مريض يوميا.

وأضاف مدير المستشفي جامعة بنها، أن تفاصيل الواقعة، بدأت بوصول مريضة صباح أمس الإثنين إلى مستشفي جامعة بنها مريضة سقطت من على سلم منزلها، مشيرا إلى أنه بناء على رغبة الأطباء في سرعة علاجها، قرر الأطباء وضعها على جهاز أشعة الرنين المغناطيسي من أجل سرعة تحديد مكان الإصابة، على الرغم من أن هناك قواعد تنظم عمل جهاز الأشعة.

قدمت سيدة تدعى "ملك.ع" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، طلبت فيها الخلع من زوجها "جمال.ر".وقالت السيدة في الدعوى أنها اكتشفت زرع 14 كاميرا لتصويرها وهى في أوضاع مخلة، وتهديدها.وأشارت إلى أنه هددها إذا لم تدفع له 6 ألف جنيه، فسوف ينشر هذه الفيديوهات على الانترنت.