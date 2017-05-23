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8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "الإقلاع عن التدخين"

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