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فتوى خطيرة وغريبة من رئيس الإتحاد العالمي للطرق الصوفية بشأن أمر هام يحدث في رمضان

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فتوى خطيرة وغريبة من رئيس الإتحاد العالمي للطرق الصوفية بشأن أمر هام يحدث في رمضان فتوى خطيرة وغريبة من رئيس الإتحاد العالمي للطرق الصوفية بشأن أمر هام يحدث في رمضان

فوجىء المسلمون بشكل عام والمصريون بوجه خاص بفتوى من  علاء ماضي أبوالعزائم، رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، يؤكد من خلالها أن موائد الرحمن التي تٌقام في رمضان حرام شرعاً، وأن من يقيمها عقابه هو دخول النار على حد زعمه كما أشار إلى أن من يفطر عليها من الصائمين فصيامه باطل.

وأضاف أبو العزائم إلى أن معظم موائد الرحمن الغرض منها الوجاهة الاجتماعية، وأن المقصود بثواب إفطار الصائم هو عندما يكون عابر سبيل أو فقير، ويتم إطعامه داخل منزله وليس في الشوارع أو الأماكن العامة، وطالب رئيس الإتحاد العالمي للطرق الصوفية بأن يتم تجميع أموال موائد الرحمن في صناديق اسلامية، يستفيد منها المسلمون وليس الصائمون فقط.

وجدير بالذكر أن محافظ بورسعيد، قد أصدر قرار بمنع موائد الرحمن حفاظاً على مشاعر الفقراء والمحتاجون على حد ما ذكره مسئولون في المحافظة.

 

 

المصدر : فايف

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