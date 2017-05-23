بالفيديو || بعد مسجد «إيفانكا» .. سعودي يعتمر لترامب ويدعوه للإسلام

سمر العشري

أدى مواطن سعودي، مناسك العمرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيًا الله أن يهدى قلبه للإسلام، وذلك بالتزامن مع زيارته للمملكة العربية السعودية.

وقال المواطن، في فيديو لاقى تداولًا واسعًا عبر «تويتر»: «السلام عليكم.. اليوم الإثنين من عام 1438 هجري، أدعو في هذا اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإسلام».

أضاف: «هذه العمرة بالنية لسيدي الرئيس ترامب.. أسأل الله العظيم أن يتقبلها مني، وأن يهدي قلب الرئيس ترامب إلى الإسلام».

وكان قد أثار بالأمس، إعلان مواطن سعودي أخر، يُدعى «أبو سالم القحطاني»، إنشاء مسجد باسم إيفانكا نجلة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جدلًا كبيرًا بالمملكة السعودية.

وقال القحطاني في مقطع فيديو مصور داخل مسجد تحت الإنشاء: «هذا المسجد بنيته باسم الغالية إيفانكا، تزامنًا مع زيارتها للممكة العربية السعودية.. لعلها تجد في الآخرة عملًا صالحًا يُدخلها الجنة بإذن الله».

المصدر : التحرير

شبكةعيونالإخبارية

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