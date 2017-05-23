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بالصور || سارة سلامة تواصل استفزاز جمهورها بصورها الجريئة

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بالصور || سارة سلامة تواصل استفزاز جمهورها بصورها الجريئة بالصور || سارة سلامة تواصل استفزاز جمهورها بصورها الجريئة

على الرغم من الهجوم الشديد الذي تعرضت له الفنانة الشابة سارة سلامة في الفترة الأخيرة بسبب صورها الجريئة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، إلا أن الأمر أصبح لا يهمها، وما زالت تخضع لجلسات تصوير جريئة من أجل تحقيق شهرة أكثر على مواقع السوشيال ميديا.
 
وظهرت سارة في آخر جلسة تصوير لها، بجلباب قصير «مرقع»، بالإضافة إلى أنها استعرضت بعض الحركات المثيرة في الصور، من أجل انتشار السيشن على مواقع التواصل.
 
وعلى جانب اّخر تشارك الفنانة الشابة في مسلسل «لأعلى سعر» مع الفنانة نيللى كريم، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.
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المصدر : فيتو

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