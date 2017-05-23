كارثة بسبب البطيخ والخوخ المتواجدين في الأسواق

انتشرت في الفترة الأخيرة حالات تسمم ونزلات معوية بالمستشفيات بالعديد من المحافظات، وقد تم تداول العديد من التحذيرات من تناول البطيخ والخوخ والكانتلوب، حيث إن من أسباب الإصابة بالنزلات المعوية تناول البطيخ والخوخ والكانتلوب دون غسلها جيدا.

وأكد الطبيب سالم مخيمر، استشاري التغذية، أن أحد أسباب النزلات المعوية والتسمم من الفاكهة، تغلغل ودخول المبيدات داخل الفاكهة، والتي يستخدمها العديد من الفلاحين لتسريع نضج الفاكهة في أول الموسم.

وقال مخيمر إن الخوخ الصغير أفضل من الكبير لأنه يكون تعرض إلى المبيدات بشكل أكثر من الخوخ الصغير الذي لم يمتص بداخله المبيدات، ومع ذلك يجب غسله بالشكل الكافي والابتعاد عن الفاكهة بالحجم الكبير.

وأضاف أن من أعراض النزلات المعوية بسبب الفاكهة هي تقلصات حادة بالمعدة وقيء وإسهال.