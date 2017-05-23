أخبار عاجلة

"الكزبرة الخضراء" تعالج سوء الهضم والانتفاخ والارتجاع -
ترامب بعد انفجار مانسشتر: لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي -
الرئيس الصينى يعزي ملكة بريطانيا في ضحايا التفجير الإرهابى بمانشستر -
نائب برلماني: دمياط رائدة في صناعة الأثاث وأزمتها في التسويق -
وصول وسفر 7133 راكبًا ومعتمرًا بموانئ البحر الأحمر -
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد -
بالصور.. ضبط 108 قطع أثرية بحوزة موظف بالوادي الجديد -
بالصور.. الإسكندرية تسترد مليونين و296 ألف متر من أراضى الدولة في 5 أيام -
ننشر الصورة الأولي لجهاز الأشعة الذي «شفط» مريضة مستشفى بنها الجامعي.. والتفاصيل الكاملة للحادث -
8 الصبح - خالد النبوي يسافر إلي المانيا للعلاج بعد إستكمال تصور "واحة الغروب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى

كارثة بسبب البطيخ والخوخ المتواجدين في الأسواق

Google+ Print
كارثة بسبب البطيخ والخوخ المتواجدين في الأسواق كارثة بسبب البطيخ والخوخ المتواجدين في الأسواق

انتشرت في الفترة الأخيرة حالات تسمم ونزلات معوية بالمستشفيات بالعديد من المحافظات، وقد تم تداول العديد من التحذيرات من تناول البطيخ والخوخ والكانتلوب، حيث إن من أسباب الإصابة بالنزلات المعوية تناول البطيخ والخوخ والكانتلوب دون غسلها جيدا. 
 
وأكد الطبيب سالم مخيمر، استشاري التغذية، أن أحد أسباب النزلات المعوية والتسمم من الفاكهة، تغلغل ودخول المبيدات داخل الفاكهة، والتي يستخدمها العديد من الفلاحين لتسريع نضج الفاكهة في أول الموسم.
 
وقال مخيمر إن الخوخ الصغير أفضل من الكبير لأنه يكون تعرض إلى المبيدات بشكل أكثر من الخوخ الصغير الذي لم يمتص بداخله المبيدات، ومع ذلك يجب غسله بالشكل الكافي والابتعاد عن الفاكهة بالحجم الكبير.
 
وأضاف أن من أعراض النزلات المعوية بسبب الفاكهة هي تقلصات حادة بالمعدة وقيء وإسهال.
 
 
 
المصدر : صدي البلد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار