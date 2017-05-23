نشرة مصراوي: افتتاح معرض أهلا رمضان.. واتصال السيسي بـ"ماكرون".. وقطع المياه في الجيزة

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نشرة مصراوي: افتتاح معرض أهلا رمضان.. واتصال السيسي بـ

نشرة مصراوي: افتتاح معرض أهلا رمضان.. واتصال بـ"ماكرون".. وقطع المياه في الجيزة

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