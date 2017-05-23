غدًا.. السيسي يفتتح 9 مستشفيات عبر «الفيديو كونفرانس» من دمياط

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، غدا الثلاثاء أثناء زيارته إلى محافظة دمياط، عبر الفيديو كونفرانس، 9 مستشفيات بتكلفة 850 مليون جنيه تقريبا.

المستشفيات التى يفتتحها الرئيس السيسى، تضم مستشفى أسوان العام بأسوان، وشلاتين والقصير بالبحر الأحمر، ومستشفى المصح البحري ببورسعيد، والمتخصصة في النساء والولادة، والعزازي للصحة النفسية بالشرقية، والفيوم للتأمين الصحي بالفيوم، وطوارئ كفر سعد بدمياط، ومعهد القلب القومي بالجيزة، بالإضافة إلى المعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

مستشفى أسوان العام

تكلفة إنشاء مستشفى أسوان العام بلغت حوالي 140 مليون جنيه، حيث تم إنشائها على مساحة 18 ألف و244 مترًا مربعًا، مقسمة على 6 أدوار بخلاف البدروم والدور الأرضي، بسعة 175 سريرًا وتضم المستشفى 15 عيادة خارجية وصيدلية وقسم للاستقبال والطوارئ، وقسم للعمليات وقسم للغسيل الكلوي به 10 ماكينات، وقسم للمعامل، وقسم للنساء والتوليد، وقسم للعناية المركزة به 24 سريرًا، وقسم للآشعة وآخر للأسنان ووحدتين للأسنان وجهاز أشعة بانوراما، وقسم للمناظير، وآخر للعلاج الطبيعي، وقسم للحضانات به 7 للمبتسرين و 8 لحديثي الولادة.

مستشفى شلاتين بالبحر الأحمر

تكلفة مستشفى شلاتين بالبحر الأحمر، إنشاءات وتجهيزات طبية حوالي 200 مليون جنيه، وتتكون من طابقين، بسعة 30 سريرًا، القسم الداخلي يحتوي 18 سريرًا، و10 عيادات خارجية وصيدلية وقسم للاستقبال والطوارئ به 5 أسرة فرز و2 أسرة إنعاش، و4 أسرة ملاحظة وسرير عمليات للطوارئ، وقسم للعمليات به 2 غرفة للعمليات الكبرى، و5 أسرة إفاقة وقسم للغسيل الكلوي به 3 ماكينات، وقسم للمعامل، وقسم للنساء والتوليد، وقسم للعناية المركزة به 5 أسرة ، وقسم للأشعة، وقسم للحضانات به 7 لحديثى الولادة، وتضم المستشفى شبكة غازات مركزية بمولد أكسجين بمواصفات عالمية ومن المقرر أن تخدم المستشفى 30 ألف مواطن بالمجان.

مستشفى القصير بالبحر الأحمر

تكلفة إنشاء مستشفى القصير بلغت 86 مليون جنيه بواقع 65 مليون جنيه للمباني الإنشائية، و21 مليون للتجهيزات الطبية وتحتوي المستشفى على 10 أسرة رعاية مركزة، و3 أجهزة تنفس صناعي، و64 سريرًا داخليًا و10 حضانات للأطفال و11 ماكينات للغسيل الكلوي، و3 غرف للعمليات وقسم للأشعة يحتوى على أجهزة أشعة عادية ومقطعية و2سونار، بالإضافة إلى 9 عيادات في تخصصات باطنة وجراحة وأطفال وأسنان ونساء وأنف وأذن ورمد ومعمل للتحاليل الطبية، ووحدة للمناظير فضلًا عن جهاز حديث للتعقيم داخل غرف العمليات وآخر للمتابعة المركزية للعلامات الحيوية للأطفال في قسم الحضانات.

المصح البحري ببورسعيد

مستشفى النساء والولادة التخصصي بمحافظة بورسعيد "المصح البحرى بعد تطويرها " بتكلفة 65 مليون جنيه، والتي تتكون من 3 طوابق وتحتوي على 15 حضانة و 8 أسرة رعاية مركزة و 6 أسرة رعاية متوسطة و36 سريرًا داخليًا ووحدة آشعة و2 ماكينة غسيل كلوي للأطفال للطوارئ.

مستشفى العزازي للصحة النفسية بالشرقية

وتبلغ تكلفة مستشفى العزازي للصحة النفسية بالشرقية الإنشائية والتجهيزات 45 مليون جنيه، وتتكون من مبنى للعيادات الخارجية وآخر للإدارة، وعنبرين للرجال والسيدات، و3 ملاعب ومسجد وكافيتريا وحضانة ومطبخ وصالة للطعام، ومبنى لسكن الأطباء.

شاهد أيضا

التأمين الصحي في الفيوم

تطوير مستشفي التأمين الصحي بالفيوم بتكلفة 38.5 مليون جنيه حيث تم زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى من 200 سرير إلى 366 سريرًا، وتم البدء في أعمال تطوير المستشفى ورفع كفاءتها في يونيو 2013 بتكلفة بلغت 38.5 مليون جنيه.

والمستشفى نسبة الاشغال بها 70% حيث يجرى بها 943 عملية جراحية شهريًا، ويشمل التطوير 12 سريرًا بالاستقبال و15 للرعاية، و13 حضانة للأطفال، و40 للغسيل الكلوي، و15 سريرًا للعمليات.

مستشفى طوارئ كفر سعد

ومستشفى طوارئ كفر سعد المركزي بتكلفة 51 مليون جنيه والتي تعتبر مركزاً للطوارئ وحوادث الطرق والمستشفى تم تطويرها عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة حوالي 51 مليون جنيه إنشاءات وتجهيزات طبية، حيث قامت الوزارة بتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية من خلال مناقصة برلين.

والمستشفى بها 38 سرير إقامة في القسم الداخلي بالإضافة إلى 11 سرير عناية مركزة و 10 أسرة استقبال، وعدد 2 غرفة عمليات طوارئ، و2 غرفة عمليات كبرى بملحقاتها من التخدير والإفاقة، بالإضافة إلى أقسام متكامل للأشعة والمعامل و التعقيم والمغسلة.

معهد القلب القومي

وتشمل الافتتاحات معهد القلب الجديد بمنطقة مطار إمبابة، والذي بلغت التكلفة الإجمالية لمبانيه 27 مليون و327 ألف و865 جنيه والتجهيزات 30 مليون.

وتشمل العيادات الخارجية بالمعهد 18 عيادة، منها عيادة الرجال "جديد ومتردد"، وحريم "جديد ومتردد"، وجراحة، وأطفال "جديد ومتردد"، ورسم قلب رجال وحريم، وأسنان وبنسليين، وسيولة ويضم الدور الثاني بالمبنى 39 سرير رعاية، و39 سرير داخلي كما سيتم افتتاح تطويرات مبنى المعهد القديم والذي يضم 162 سرير رعاية، و467 سرير داخلي و9 غرف عمليات، بالإضافة إلى 7 غرف قسطرة، إلى جانب 20 جهاز أشعة موجات، و6 أجهزة أشعة تشخيصية، وجهاز رنين مغناطيسي، وجهاز أشعة مقطعية، علاوة على 19 عيادة خارجية ، وذلك بإجمالي تكلفة تقدر بـ100 مليون جنيه للمباني و66 مليون و152 ألف للتجهيزات.

المعهد القومي لتدريب الأطباء

كما سيتم افتتاح تطويرات المعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية، والذي يشمل معمل المهارات الجراحية والتشريح والذي تم إنشائه مؤخرًا بتكلفة 6 ملايين جنية والمعهد يضم 12 محطة تشريحية للتدريب على جراحات المناظير والأنف والأذن والعظام والمخ والأعصاب والنساء والولادة ومجهزه بأحدث التقنيات التعليمية السمعية والبصرية بالإضافة إلى الآلات والأدوات اللازمة لتنفيذ هذه التدريبات، كما أن ما يميز هذا المعمل أنه الأكبر في عدد المحطات التي تصل إلى 12 والقدرة الاستيعابية له 48 متدربًا في وقت واحد، كما أنه الأحدث من حيث الأجهزة ولا يوجد ما يماثله سوى معمل في جامعة الشارقة الإماراتية الذي يضم 9 محطات فقط.