بالفيديو- مقرر "القومي للسكان": فكرة تحديد النسل لا تصلح في مصر

كتبت– سحر عزام:

قال طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، إن فكرة سن قانون لتحريم الإنجاب أو لتحديد النسل لا يمكن تطبيقها في مصر، مشيرًا إلى أن تجربة الصين في تحديد طفل واحد لكل أسرة لم تكن إيجابية.

وأضاف توفيق، في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "Ten" مساء الاثنين، أنه تم وضع خطة لمواجهة الزيادة السكانية بشكل لا مركزي على مستوى كل محافظة ومديرية، لافتًا إلى أهمية تغيير الخطط بشكل مستمر.

وأشار مقرر المجلس القومي للسكان، إلى أهمية الاهتمام بنوعية السكان وتوظيفهم وتأهيلهم وتوفير التدريب اللازم معهم، منوها إلى أن الخطة الجديدة اللامركزية تستهدف الوصول لنتائج مرجوة في مواجهة الزيادة السكانية في مختلف أنحاء الجمهورية.