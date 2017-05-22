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المصري الديمقراطي: نريد طرح أنفسنا كبديل في انتخابات الرئاسة

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المصري الديمقراطي: نريد طرح أنفسنا كبديل في انتخابات الرئاسة المصري الديمقراطي: نريد طرح أنفسنا كبديل في انتخابات الرئاسة

التحرير

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قال فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه لا يمكن الحديث عن انتخابات رئاسية، في ظل مناخ سياسي يقيد الحريات.

وأضاف زهران، خلال موتمر الحزب، اليوم، الإثنين، أنهم يتواصلون مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية، موضحا أن الحزب يدعم كافة مبادرات البديل المدني بما فيها مبادرة الفريق الرئاسي لعصام حجي.

وقالت هالة فودة أمين الحقوق والحريات بالحزب، إن منظمات المجتمع تامدني تتعرض لهجمة أمنية ممنهجة، مضيفة أن «شباب الأحزاب يتعرضون لتنكيل واضح والنظام يتعامل مع الأحزاب كونها كيانات غير شرعية».

وأشارت إلى أنه تم إلغاء انتخابات اتحادات الطلاب إلى جانب استمرار العمل بقانون التظاهر غير الدستوري مع محاولات التحايل على تعديله، موضحة أن حملة الترهيب بحق الشباب لإجبارهم على الصمت إزاء القضايا المطروحة، وأن التهم التي توجه إلى الشباب «تهما واهية وتثير الضحك»، لافتة إلى أنه لا يمكن الحديث عن انتخابات رئاسية وسط هذا المناخ العام حيث التنكيل بالأحزاب والتضييق عليها وملاحقة الشباب.

وقال أحمد فوزي القيادي بالحزب إن القوى الديمقراطية تبحث عن «مخرج من الأزمة الحالية وسط سلطة مصرة على إغلاق المجتمع»، مضيفا أنه لابد من تقديم حلول وبدائل للأوضاع الحالية، وأنهم حاولوا التغيير من خلال انتخابات البرلمان لكن تم التضييق عليهم.

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وأشار إلى أن الكثير من الانتخابات لم تحدث، منها انتخابات المحليات واتحادات الطلبة ولا يمكن انتظار انتخابات الرئاسة بنفس الطريقة، موضحا أن «الإعلام في أغلبه إعلام الصوت الواحد كما أن المحتوى الذي يقدمه مسخرة يحاولون تغييرها لكنهم يقابلون حملات انتهاكات وتشويه».

وقال محمد سالم عضو المكتب السياسي للحزب إنهم يسعون مع كافة القوى الديمقراطية لوجود ضمانات لنزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وطالب بضرورة إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة تلك الانتخابات.

وانتقد عضو المكتب السياسي للحزب حملات التشويه والتشهير التي يتعرض لها كل من يطرح نفسه كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن مجلس النواب لن «يمكنه إصدار قوانين تضمن نزاهة الانتخابات في ظل ممارسات رئيس المجلس علي عبد العال».

وأضاف أنه «نُصر على حقنا في طرح أنفسنا كبديل في الانتخابات المقبلة على ألا نتعرض للترهيب والتهديد من الأجهزة الأمنية». 

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