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مصر للمقاصة يحصل على توقيع عصام الحضري

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مصر للمقاصة يحصل على توقيع عصام الحضري مصر للمقاصة يحصل على توقيع عصام الحضري

التحرير

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نجح مسئولو نادي للمقاصة، في الحصول على توقيع عصام الحضري، حارس مرمى، وادي دجلة، ومنتخب مصر، للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل.

وأكد حازم الحديدي، مدير أعمال عصام الحضري، في تصريحات لـ«التحرير»، أن الحارس الدولي، يقدر ويحترم بشدة الكيان الكبير وادي دجلة الذي لعب به في الفترة الأخيرة خاصة رئيسه ماجد سامي.

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وقال الحديدي، إن الحضري لعب عدة مواسم رائعة، وعاش أجواء احترافية مميزة في نادي وادي دجلة، مضيفًا أن علاقة السد العالي بكل مسئولي وادي دجلة صلبة، اسسها الاحترام والحب فهو حقق إنجازات مميزة ورائعة معهم، وارتفاع مستواه يعود إلى الهدوء والاستقرار الإداري في تلك المنظومة، بجانب اجتهاد ومثابرته في المران.

وأكد «الحديدي» أن انتقال الحضري للمقاصة، لموسم واحد، في صفقة انتقال حر، لا تعني بأي حال من الأحوال شئ في علاقته مع مسئولي دجلة، الذي يحمل في قلبه لهم كل حب وإمتنان.

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التحرير

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