ضبط ربة منزل سهلت لعشيقها اغتصاب ابنها في البحيرة

شيماء مصطفى

لم تكتف "وردة" 32 عامًا بخيانة زوجها والتورط في علاقة آثمة مع جارها الذي يصغرها بعامين، ولكنها قررت التجرد من مشاعر الأمومة والتضحية بابنها في سبيل استمرار هذه العلاقة، وعدم افتضاح أمرها ولو على حساب فلذة كبدها.

فبعد أن اكتشف الطفل "ف" 12 عامًا، العلاقة غير المشروعة بين أمه وعشيقها لم تجد أمامها سوى حلًا شيطانيًا انتزعت معه كل ذرة أمومة داخلها، فسهلت لعشيقها استدراج نجلها للتعدي علىه جنسيا، وتهديده بفضحه إذا ما كشف هذه العلاقة غير المشروعة.

ورد لمركز شرطة إيتاى البارود من "ن.س" 43 عامًا تاجر ومقيم ببندر إيتاى البارود، بقيام " فرحات.ب.ف" 30 عامًا، نجار، ومقيم بذات الناحية "جار المبلغ" باستدراج نجله 12 عامًا، طالب ومقيم بالناحية ذاتها، داخل دراجة بخارية "توك توك" بشارع فرولو، دائرة المركز، والتعدي عليه جنسيًا.

بسؤال المجني عليه قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بقيام المتهم بالاتفاق مع والدته "وردة .ع" 32 عامًا، ربة منزل ومقيمه بذات الناحية، على ارتكاب الواقعة لاكتشافه وجود علاقة غير شرعية بينهما لإجباره على عدم فضح أمرهما.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وحُرر المحضر اللازم.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads