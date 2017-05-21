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شاهد بالفيديو .. ولي عهد أبو ظبي يصافح “السيسي” بحرارة ويتجاهل أمير قطر ويضعه في موقف محرج للغاية.. والأخير يختفي خلال مراسم افتتاح مركز “مكافحة الفكر المتطرف”

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شاهد بالفيديو .. ولي عهد أبو ظبي يصافح “السيسي” بحرارة ويتجاهل أمير قطر ويضعه في موقف محرج للغاية.. والأخير يختفي خلال مراسم افتتاح مركز “مكافحة الفكر المتطرف” شاهد بالفيديو .. ولي عهد أبو ظبي يصافح “السيسي” بحرارة ويتجاهل أمير قطر ويضعه في موقف محرج للغاية.. والأخير يختفي خلال مراسم افتتاح مركز “مكافحة الفكر المتطرف”

مشهد أثار اهتمام جميع وسائل الإعلام العالمية والمحلية، حيث قام الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي بتجاهل أمير قطر على الرغم من أنه كان يقب على الجانب الأيمن من الرئيس الأمريكي دونالد ، ولم يمد يده من أجل تحية أمير قطر.

على ما يبدو أن ولي عهد أبو ظبي لم يكتفي بهذا الأمر بل دخل بين الرئيس الأمريكي وأمير قطر ليكون هو على يميم دونالد ترامب، وفي المقابل توجه ولي عهد أبو ظبي بالمصافحة بحرارة وتقبيل الرئيس المصري عبد الفتاح ، كما قام بالتقاط صورة عديدة تذكاريه مع الرئيس المصري.

ولهذا ففي لحظة افتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف بالرياض، لم يظهر الأمير تميم أمير قطر في المشهد، حيث ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبدالعزيز، يتوسطهم الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”،واختفي أمير قطر.

ولي العهد أبو ظبي يحرج أمير قطر

 

المصدر : مصرفايف

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