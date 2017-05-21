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حظك اليوم برج الثور الاثنين 22/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الاثنين 22/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الاثنين 22/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

: يتيح لك هذا اليوم التواصل مع مَن فقدت الاتصال بهم أو بزملاء جدد في العمل

عاطفياً: تشعر أنّ الحبيب يفرض عليك أموراً لا تحب أن تنفذها، لكنك تعده بتنفيذها

صحياً: إياك والاستسلام لليأس أمام التناقص البطيء في فقدان الوزن، عليك الصبر قليلاً

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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