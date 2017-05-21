شاهد| خالد الجندي: «العلاقة بين الزوجين في نهار رمضان لا تفسد الصيام بهذا الشرط»

شيماء مصطفى

قال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ ” خالد الجندي”، مؤكداً أن الزوج الذي يقيم علاقة حميمية في نهار رمضان أي ” علاقة زوجية”، أن هذه العلاقة لا تفسد الصوم عند الإمام أب حنيفة رضي الله عنه، وتداول بعدها عدد من العلماء أدوار الأئمة الآخرين في نفس المشكلة، وإظهار رأي العلماء فيها.

حكم جماع الزوجة في نهار رمضان

واضاف الجندي من خلال حواره ببرنامج ” لعلهم يفقهون” والمذاع على قناة ” دي إم سي” الفضائية المصرية، اليوم مساء الخميس مشيراً أن النسيان لا يفسد العبادة عند الله تعالى، موضحاً أن الفرد الناسي غير المتناسي، حيث ان الفرق بينهم كبير.

كما أشار أن حكم جماع الرجل بزوجته في نهار شهر رمضان، أن الفقهاء أكدوا أن من يتحمل الكفارة هو الرجل، مما يدل على المكانة الكبيرة للمرأة في الدين الإسلامي، وذلك على عكس ما يعتقد البعض.

رد الشيخ على منتقديه

حيث قال الشيخ ” الجندي” رداً على من هاجموا تصريحاته الأخيرة، مشيراً أن الفتوى التي قالها في برنامجه الماضي عن الجماع في نهار رمضان بين الزوج وزوجته، مؤكداً أنها ليست فتوى وإنما هى رأي الأئمة، وأنني كنت بعرض رأي الإمام أبو حنيفة وغيري الإمام مالك والإمام احمد بن حنبل،كما أشار أن النسيان أمر جائز وليس مستحيلاً أن يجتمع الرجل بزوجته في نهار رمضان.

شاهد الفيديو

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads