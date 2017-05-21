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للرجال.. 7 خطوات للتمتع بصحة جنسية جيدة

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للرجال.. 7 خطوات للتمتع بصحة جنسية جيدة للرجال.. 7 خطوات للتمتع بصحة جنسية جيدة
 
إذا كنت تعانى من أى مشاكل صحية أو ترغب فى التمتع بعلاقة جنسية جيدة فيجب أن تتبع بعض الخطوات. وفى هذا الصدد قدم الدكتور محمد إمبابى، استشارى أمراض الذكورة، عددا من الخطوات للتمتع بصحة جنسية جيدة، من خلال الآتى:
 
1. إذا كنت مريضا بارتفاع ضغط الدم فاحرص على أخذ الدواء المناسب الذى يصفه الطبيب، وتجنب الأطعمة الغنية بالأملاح لتجنب المضاعفات الصحية للمرض.
 
2. ابتعد عن شرب السجائر والشيشة، لأن احتواءها على بعض المواد الكيميائية تشكل ضررا على الشرايين الصغيرة فى العضو التناسلى مما تعرضك للالتهاب البروستاتا، وتقلل من الرغبة الجنسية، لذا عند التوقف عنها تعود الحالة لوضعها الطبيعى.
 
3. إنقاص الوزن الزائد خاصة فى منطقة ، لأن تعيق ممارسة العلاقة الجنسية بشكل جيد.
 
4. ممارسة التمارين الرياضية التى تعزز من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية بشكل جيد.
 
5. تجنب العادة السرية ومشاهدة الأفلام الإباحية، فإنها تشكل ضررا كبيرا على صحتك الجنسية وتقلل من الرغبة الجنسية.
 
6. الحرص على النوم المنتظم وتجنب العمل الليلى، لأنه يحدث خلل بالهرمونات المسئولة عن التمتع بعلاقة جنسية صحية.
 
7. الحرص على إتباع نظام غذائى غنى بالألياف والعناصر الغذائية الهامة كالخضراوات والفاكهة والأسماك، وتناول اللحوم الحمراء بكميات قليلة.
 
المصدر : اليوم السابع

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