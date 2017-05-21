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ننشر قائمة الأمراض التى يعالجها " الذرة المشوي "

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ننشر قائمة الأمراض التى يعالجها " الذرة المشوي " ننشر قائمة الأمراض التى يعالجها " الذرة المشوي "

الذرة من الأغذية التي يحبها المصريون خاصة المشوية، ربما حبًّا في طعمها دون الانتباه للفوائد الصحية التي يجنوها جراء تناولها. 
 
يقول الدكتور تامر صلاح استشاري التغذية ، الذرة المشوية تحتوي على العديد من الفوائد الصحية : 
 
- تحتوي الذرة المشوية على نسبة عالية من حمض الفوليك والحديد اللذان يجعلاها علاجًا آمنًا للأنيميا. 
 
- تحتوي الذرة المشوية على مضادات الأكسدة التي تقي من الإصابة بمرض السرطان. 
 
- على العكس مما يقال عن الذرة المشرية فهي علاجًا فعّالًا للإمساك. 
 
- تحمي العين من خطر الاصابة بمرض العشى الليلي خاصة مع التقدم في السن. 
 
- تحمي من الإصابة بمرض هشاشة العظام وتقوي العضلات وتحمي الأسنان من الضعف وذلك بفضل احتوائها على عنصر الفسفور. 
 
- تحسن من الأداء الجنسي لدى الرجال. 
 
- تقوي الجهاز العصبي وتحسن من أدائه ، وتحمي الإعصاب من الإصابة بالالتهابات
 
- تحسن من أداء الكبد لوظائفه وتحميه من الأمراض. 
 
- تحارب الطرة المشوية الثلاثية الضارة بالجسم. 
 
- تحافظ على صحة القلب وتحمي الشرايين من خطر الإنسداد. 
 
- من أهم مميزات الذرة المشرية أنها محفزًا طبيعيًا لإفراز الإنسولين ، لذا لديها القدرة على تنظيم مستوى السكر بالدم. 
 
 
المصدر : صدى البلد

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