ننشر قائمة الأمراض التى يعالجها " الذرة المشوي "

شيماء مصطفى

الذرة من الأغذية التي يحبها المصريون خاصة المشوية، ربما حبًّا في طعمها دون الانتباه للفوائد الصحية التي يجنوها جراء تناولها.

يقول الدكتور تامر صلاح استشاري التغذية ، الذرة المشوية تحتوي على العديد من الفوائد الصحية :

- تحتوي الذرة المشوية على نسبة عالية من حمض الفوليك والحديد اللذان يجعلاها علاجًا آمنًا للأنيميا.

- تحتوي الذرة المشوية على مضادات الأكسدة التي تقي من الإصابة بمرض السرطان.

- على العكس مما يقال عن الذرة المشرية فهي علاجًا فعّالًا للإمساك.

- تحمي العين من خطر الاصابة بمرض العشى الليلي خاصة مع التقدم في السن.

- تحمي من الإصابة بمرض هشاشة العظام وتقوي العضلات وتحمي الأسنان من الضعف وذلك بفضل احتوائها على عنصر الفسفور.

- تحسن من الأداء الجنسي لدى الرجال.

- تقوي الجهاز العصبي وتحسن من أدائه ، وتحمي الإعصاب من الإصابة بالالتهابات

- تحسن من أداء الكبد لوظائفه وتحميه من الأمراض.

- تحارب الطرة المشوية الدهون الثلاثية الضارة بالجسم.

- تحافظ على صحة القلب وتحمي الشرايين من خطر الإنسداد.

- من أهم مميزات الذرة المشرية أنها محفزًا طبيعيًا لإفراز الإنسولين ، لذا لديها القدرة على تنظيم مستوى السكر بالدم.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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