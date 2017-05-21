ننشر قائمة الأمراض التى يعالجها " الذرة المشوي "

الذرة من الأغذية التي يحبها المصريون خاصة المشوية، ربما حبًّا في طعمها دون الانتباه للفوائد الصحية التي يجنوها جراء تناولها.
يقول الدكتور تامر صلاح استشاري التغذية ، الذرة المشوية تحتوي على العديد من الفوائد الصحية :
- تحتوي الذرة المشوية على نسبة عالية من حمض الفوليك والحديد اللذان يجعلاها علاجًا آمنًا للأنيميا.
- تحتوي الذرة المشوية على مضادات الأكسدة التي تقي من الإصابة بمرض السرطان.
- على العكس مما يقال عن الذرة المشرية فهي علاجًا فعّالًا للإمساك.
- تحمي العين من خطر الاصابة بمرض العشى الليلي خاصة مع التقدم في السن.
- تحمي من الإصابة بمرض هشاشة العظام وتقوي العضلات وتحمي الأسنان من الضعف وذلك بفضل احتوائها على عنصر الفسفور.
- تحسن من الأداء الجنسي لدى الرجال.
- تقوي الجهاز العصبي وتحسن من أدائه ، وتحمي الإعصاب من الإصابة بالالتهابات
- تحسن من أداء الكبد لوظائفه وتحميه من الأمراض.
- تحارب الطرة المشوية الدهون الثلاثية الضارة بالجسم.
- تحافظ على صحة القلب وتحمي الشرايين من خطر الإنسداد.
- من أهم مميزات الذرة المشرية أنها محفزًا طبيعيًا لإفراز الإنسولين ، لذا لديها القدرة على تنظيم مستوى السكر بالدم.
المصدر : صدى البلدإعلان - Ads إعلان - Ads