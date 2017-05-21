أب يقوم بهتك عرض أولاده الأربعة والخال يكتشف الأمر ويتقدم ببلاغ ضده والأب يبرر ذلك بطريقة غريبة جداً

سمر العشري

في جريمة غريبة وبشعة قام أب يبلغ من العمر 50 عام بهتك عرض أولاده الأربعة (3 بنات ، ولد)، وذلك بعد عودته من السعودية حيث كان يعمل هناك سائقاً وبعد وفاة زوجته منذ 5 سنوات تقريباً، حيث بدأ ذلك الأمر مع ابنته الكبرى والتي أقنعها أن ذلك أمر طبيعي ويحدث بين كل أب وابنته، ووافقته الابنة في البداية ولكنها مع إكتشاف جرم ما يفعله معها الأب رفضت ذلك.

فما كان من الأب إلا انه توجه لبناته الأصغر وبنفس الطريقة أقنعهم حتى وصل الأمر أيضاً لابنه، ولكن الابنة الكبرى روت لخالها ما يحدث من أبيها معهم منذ فترة فقام الخال بتقديم بلاغ إلى الشرطة ضد ذلك الأب المجرم، وبالفعل تم القبض عليه وتحويله للتحقيقات.

والغريب هو ما قاله الأب عند سؤاله عن جريمته حيث رد بكل برود أنها كانت غلطة، فقررت النيابة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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