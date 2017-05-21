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تحرك قوات أمنية إلى منزل النائب مصطفى بكري ومصادر تكشف الأسباب والتفاصيل

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تحرك قوات أمنية إلى منزل النائب مصطفى بكري ومصادر تكشف الأسباب والتفاصيل تحرك قوات أمنية إلى منزل النائب مصطفى بكري ومصادر تكشف الأسباب والتفاصيل

أكدت مصادر مقربة من الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري منذ قليل، أن قوات أمنية مدربة قامت بالتوجه إلى منزل بكري، وذلك بعد ورود معلومات ومخططات بالمستندات تؤكد اغتياله، عي مجموعة لم يتم الكشف عنها.

وأشارت نفس المصادر أن قوات الأمن عثرت على رسم كروكي بموضع سكن النائب البرلماني، بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك تمهيداً لاغتياله، وأكدت المصادر أنه هناك صلة بين مخطط اغتيال بكري، والقانون الأخير الي تقدم به للبرلمان لسحب الجنسية من العناصر التي يثبت تورطها في الإرهاب.

وتتمركز القوات الأمنية الآن أمام منزل بكري، ويذكر أن مصطفى بكري قد تقدم منذ فترة للبرلمان المصري بمشروع قانون يقضي بسحب الجنسية المصرية من العناصر الارهابية، وكذلك سحب قلادة النيل من محمد البرادعي لوصفه إياه بأن يحرض على بالخار ج.

 

 

المصدر : مصر فايف

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