بالفيديو || رئيس تحرير يكشف عن مكان اختباء العادلي ويفجّر مفاجأة عما يوجد معه من مستدات وتسجيلات

سمر العشري

ما زالت تداعيات هروب حبيب العادلي تتوالي، فالبرغم من عجز الداخلية عن الوصول إليه حتى الآن وأقرت في مذكرة رسمية للنيابة العامة أن العادلي هرب بالفعل ولم يتم التوصل إلى مكانه أو ضبطه، وذلك بعد صدور حكم ضده بـ 7 سنوات سجن.

واليوم فجر رئيس تحرير جريدة الصباح أحمد شوقي العطار، مفاجأة كبرى، حيث أكد أن لديه معلومات مؤكدة تفيد باختباء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي تحديداً , مؤكداً أنه في فيلته الخاصة الكائنة بمدينة الخمايل. وهذا المكان أعده العادلي أثناء وجوده في الوزارة للضباط أثناء خدمته كوزير للداخلية .

وفي اتصال هاتفي لبرنامج للعطار مع برنامج ” صح النوم ” المذاع علي قناة ” Ltc ” يوم السبت , أن بعض الأجهزة الحكومية تعرف مكانه , وأن العادلي سجل لشخصيات هامة ومعه مستندات وتسجلات تتعلق بخصومه، مؤكداً أنه ستعان بشركة تأمين خاصة بعدما رفعت وزارة الداخلية الحراسة.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads