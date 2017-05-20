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حظك اليوم برج الدلو الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: يسلّط هذا اليوم الضوء عليك لكنّه يجعلك تطلب الحقيقة وتناضل من أجلها وترفض أي ميوعة

عاطفياً: يشكل هذا اليوم مفترق طريق في حياتك، لكن لا شيء يمكنه لجم اندفاعك، بل تقتحم الساحات واثقاً بنفسك

صحياً: الأمور وصلت إلى حد خطير، بادر إلى ممارسة الرياضة ما ينعكس إيجاباً على وضعك الصحي

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

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