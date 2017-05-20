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حظك اليوم برج الحوت الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تستعيد بعض المواقف الماضية، إتبع حدسك وكُن هادئاً

عاطفياً: يحدث خلل في علاقتك بإحدى النساء بعدما كنتما على أبواب الارتباط الجدي

صحياً: إحرص على أن يكون فراشك ووسادتك طبيين لئلا تشعر بالانزعاج خلال النوم

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

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