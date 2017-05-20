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حظك اليوم برج الميزان الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: تنعم بأجواء إيجابية جداً تأتيك بالحلول وبالرعاية من قبل المحيط

عاطفياً: تمرّ بتجربة تتعرض فيها لحرج، أو تتأرجح بين الإيجابية والسلبية، إلا أنك لا تلبث أن تشعر بتحسن الأحوال

صحياً: تتعزز الصحة وتتدفق الإيجابيات، وتقوم بلقاءات مشوقة جداً تثير في قلبك الحماسة

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

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