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حظك اليوم برج الأسد الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: يسمح لك هذا اليوم بالتواصل البنّاء مع الآخرين لتصحيح الأوضاع وإزالة الشوائب والتخلص من العراقيل

عاطفياً: يوم إيجابي، فلا عذر لديك لإثارة المتاعب والمشكلات، بل عليك أخذ المبادرة بوقف النزاع أو الخلاف إذا حصل ذلك

صحياً: لكل شيء حدود، ويبدو أن حدود امتناعك عن تناول الدهنيات غير موجودة، أنت المسؤول

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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