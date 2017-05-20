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حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: تنتظرك مفاجآت سارّة او بعض الايجابيات غير المتوقّعة التي تكون في مصلحتك وتحقق لك بعض الرغبات

عاطفياً: لا تشتت نفسك في غير علاقة عاطفية، بل حاول أن تقيم علاقة ثابتة تنتهي بالاستقرار

صحياً: لا تهمل وضعك الصحي ولا تتقاعس عن الاهتمام بجسمك والانشغال بأمور كثيرة تبعدك عن ممارسة الرياضة

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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