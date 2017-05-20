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حظك اليوم برج الحمل الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: تنجح في مهمة أو في دراسة، أو تحقق ربحًا عن طريق فرصة مؤاتية، وربما تدعمك جهات نافذة

عاطفياً: تشعر بالحماسه والفرح اليوم للقاء الحبيب و مصارحته بحقيقة مشاعرك تجاهه، فيبادلك بالمثل

صحياً: أنت قوي الإرادة وكلمتك كلمة في حال أقدمت على اتخاذ قرار يتعلق بوضعك الصحي

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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