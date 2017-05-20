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هاليب إلى قبل نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس

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هاليب إلى قبل نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس هاليب إلى قبل نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس

التحرير

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تقدمت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة السادسة إلى الدور قبل النهائي ببطولة إيطاليا المفتوحة للتنس، بعدما تغلبت على لاعبة إستونيا أنيت كونتافيت 6-2 و6-4.

وستواجه في الدور قبل النهائي للبطولة المقامة على الملاعب الرملية السبت، الهولندية كيكي بيرتنز، المصنفة 15 التي تفوقت على الأسترالية داريا جافريلوفا 6-3 و6-3

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وقالت هاليب، التي تقدمت 3-0 في المجموعة الأولى وكسرت إرسال كونتافيت في بداية المجموعة الثانية لتفوز باللقاء: "كانت مباراة جيدة اليوم.. ولكن كان بإمكاني حسمها مبكرا في المجموعة الثانية".

وأضافت: "لكنها قلبت الوضع.. عادت لأجواء المنافسة لبعض الأشواط.. ولعبت بصورة جيدة للغاية".

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