أخبار عاجلة

أعيد إلى السجن بعد 45 دقيقة من إطلاق سراحه.. والسبب -
8 الصبح - لحظة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض لحضور القمة الإسلامية الأمريكية -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح الأمراض الجلدية التى ليس لها علاج ..ويكشف حقيقة "البيض الصيني" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يحذر من "الحلويات الشرقية" فى رمضان وينصح بتناول الفاكهة بكثرة -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح العلاج النهائي لمرض "البهاق" لكنة ياخد وقت طويل -
8 الصبح - نصائح د/هاني الناظر عن المشروبات فى شهر رمضان ويحذر من "مشروب العرقسوس" -
فقدان خاتم شعار الجمهورية والبصمة الخاصة بتموين إمبابة -
المحمدي: أفتخر بتحقيق أرقام قياسية بالدوري الإنجليزي.. وأهاجم الإعلام لسبب -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للسندريلا"سعاد حسني .. أيقونة السينما المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم

ماذا قال إمام المسجد الحرام في خطبة الجمعة عن قمة ترامب مع القادة العرب؟

Google+ Print
ماذا قال إمام المسجد الحرام في خطبة الجمعة عن قمة ترامب مع القادة العرب؟ ماذا قال إمام المسجد الحرام في خطبة الجمعة عن قمة ترامب مع القادة العرب؟

تناول إمام المسجد الحرام خلال خطبة الجمعة القمة المقررة، التي تقام الأحد المقبل، في الرياض بين قادة العالم العربي والإسلامي والرئيس الأميركي دونالد .

وأشاد الشيخ صالح بن حميد بالقمة ووصفها بـ"المباركة"، ونقلت وكالة الأنباء عن الشيخ حميد قوله: "أيها القادة المجتمعون ينبغي أن يكون الطرح واقعياً، وأن توضع النقاط على الحروف، والتأكيد أن التدخلات في المنطقة كان لها الأثر السيئ في تفاقم الصراعات الطائفية والدينية والقومية والعرقية".

وكان حميد يشير الى إيران بدون أن يذكرها بالاسم.

كما دعا الى "لجم هذه الفوضى المسلحة التي يقودها إرهابيون، ووقودها شباب أغرار ومن ورائهم رعاة إرهاب ما ساعد الجماعات المتطرفة على سهولة الاستقطاب في مناطق الصراع والنزاع".

واختار الرئيس ترامب أن يبدأ أولى رحلاته الى الخارج في السعودية، حيث سيلقي أمام أكثر من 50 من قادة الدول الإسلامية خطاباً حول الإسلام.

وقال ترامب: "سأدعوهم الى مكافحة الكراهية والتطرف"، مشيراً الى "رؤية سلمية" للإسلام.

ودعا الشيخ حميد في الخطبة التي ابتعد فيها عن الخطاب المعتاد الى "الحوار البناء والتعاون والتسامح".

 

المصدر : هاف بوست عربي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
8 الصبح - لحظة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض لحضور القمة الإسلامية الأمريكية

8 الصبح - لحظة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض لحضور القمة الإسلامية الأمريكية

استغاثة من المصريين المقيمين في السعودية بالسيسي وابو الغيط

استغاثة من المصريين المقيمين في السعودية بالسيسي وابو الغيط

تفاصيل وفاة شاب مصري وابنه وزوجته الحامل بالسعودية

تفاصيل وفاة شاب مصري وابنه وزوجته الحامل بالسعودية

ماذا قال إمام المسجد الحرام في خطبة الجمعة عن قمة ترامب مع القادة العرب؟

ماذا قال إمام المسجد الحرام في خطبة الجمعة عن قمة ترامب مع القادة العرب؟