بالصور || زواج ابن أحمد صيام من هيفاء وهبي

سمر العشري

تواصل أسرة مسلسل "الحرباية" للنجمة هيفاء وهبي تصوير المشاهد المتبقه من المسلسل، من المقرر خوضه في الماراثون الرمضاني2017.

نشر الفنان أحمد صيام صورة تجمعه بالفنانة هيفاء وهبى على صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور الشهير"إنستجرام" ، وتظهر هيفاء بفستان زفاف أبيض اللون و على رأسها طرحة زفاف بجانبها أحمد صيام ببدلة، كتب صيام تعليق على الصورة قائلًا:" باركولي هيفاء اتجوزت ابني، الحرباية..رمضان2017".

وتدور أحداث العمل حول شخصية "عسلية"، التي تجسدها الفنانة هيفاء وهبي، والتي تعيش مع شقيقتها، التي تجبرها على ترك الدراسة، والعمل خادمة في المنازل، ومع تصاعد الأحداث تقع عسلية في حب أحد الأشخاص، ولكن لأنها شديدة الجمال، يقع في حبها أكثر من شخص، أحدهم بلطجي، والأخر رجل أعمال ثري.

شبكةعيونالإخبارية

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