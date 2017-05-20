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فتوى لإيفانكا وزوجها تسمح لهما بمرافقة ترامب للسعودية .. لماذا لم يكن بمقدورهما السفر ؟

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فتوى لإيفانكا وزوجها تسمح لهما بمرافقة ترامب للسعودية .. لماذا لم يكن بمقدورهما السفر ؟ فتوى لإيفانكا وزوجها تسمح لهما بمرافقة ترامب للسعودية .. لماذا لم يكن بمقدورهما السفر ؟

لم يكن باستطاعتهما مرافقة الرئيس الأميركي، دونالد ، إلى على متن الطائرة الرئاسية، لو لم تحصل إيفانكا ترامب وزوجها غاريد كوشنر، على فتوى حاخامية تتيح لهما السفر في يوم السبت اليهودي.

وجاءت هذه المعلومات من مسؤول في البيت الأبيض، حسبما ذكرت مجلة بوليتيكوا لأميركية.

ووفقاً للديانة اليهودية، تُكسر القواعد في بعض الحالات، فيما لم يتضح بعدُ سبب الاستثناء لمرافقة الرئيس في أول زيارة دولية له.

وفي العادة، تحتفل ابنة ترامب وزوجها بعطلة السبت الأسبوعية كاحتفال يهودي؛ إذ ينقطعان عن أي تواصلٍ، بدايةً من غروبِ شمس الجمعة حتى غروبِ شمس السبت.

لكنَّهما قدما استثناءاتٍ في مناسباتٍ قليلة، وذلك بسبب عملهما.

ففي يوم تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة، تلقيا فتوى حاخامية مماثلة للسفر بالسيارة، وهو النشاط الذي يُحظر عادةً على اليهود في يوم السبت. 

وخلال الحملة الانتخابية عام 2016، أخلّ كوشنر أيضاً بيوم السبت خلال أسوأ أزمة وقع فيها ترامب. فقد اجتمع مع صهره في برج ترامب بعد نشر مقطع "Access Hollywood" الصوتي في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016 الذي أظهر ترامب يتفاخر بتقبيل النساء ولمسهن دون موافقتهن.

وفي كتابها الجديد الذي حمل عنوان "Women Who Work"، كتبت إيفانكا ترامب عن شعائر عائلتها في العطلة اليهودية الأسبوعية، قائلةً: "أقيم أنا وعائلتي شعائر السبت بدايةً من غروب شمس الجمعة إلى ليل السبت. وخلال هذا الوقت، ننقطع تماماً عن العالم، لا رسائل بريد إلكتروني، ولا تلفزيون، ولا مكالمات هاتفية، ولا إنترنت. ونتمتَّع بوقت الانقطاع معاً، إنَّه رائع".

وأضافت: "من المهم للغاية أن نبتعد ونخصِّص ذلك الوقت بعضنا لبعض، ونحن نستمتع بتناول الوجبات معاً؛ نقرأ، ونمشى في المدينة، ونحظى بقيلولة، فقط نتنزَّه".

 


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