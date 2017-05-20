بالفيديو || اللحظات الأولى لقصف العاصمة السعودية بالـ«بركان2» .. ورد عنيف وحاسم من الرياض

سمر العشري

قامت ميليشيات الحوثي، التي تدخل في صراح مسلح مع المملكة العربية السعودية من داخل اليمن، بعمل إرهابي بعد استهداف العاصمة السعودية الرياض بـ”صاروخ باليستي” من نوع بركان 2، وذلك قبيل وصول الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، ببضع ساعات، في حين قامت السلطات السعودية برد فعل مضاد سريعاً.

ونقلت كثير من وكالات الانباء العالمية، وعلى رأسها، وكالة “رويترز”، عن مصدر قوله: إن “القوة الصاروخية التابعة للحوثي أطلقت صاروخ بركان2 الباليستي، على قاعدة عسكرية في العاصمة السعودية “الرياض”، قبل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد قمة إسلامية أمريكية في الرياض.

وفي أول رد فعل لها على الاستهداف الصاروخي، قامت مقاتلات التحالف العربي بقصف معسكر ألوية الصواريخ في فج عطان جنوب العاصمة صنعاء بغارتين جويتين.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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